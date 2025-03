Théâtre de l’Atelier / conception et interprétation Hortense Belhôte

Au Théâtre de l’Atelier, Hortense Belhôte présente une nouvelle version de 1664, conférence spectaculaire née en 2022 et recréée, en décembre dernier, à l’Espace 1789 à Saint-Ouen. La comédienne et historienne de l’art reprend, ici, la recette qui fait son succès depuis ses débuts de performeuse : de l’humour, de l’histoire et des échanges complices avec les publics.

Au printemps 2023, ses Portraits de famille – les oublié.e.s de la Révolution Française étaient une première fois présentées au Théâtre de l’Atelier. Deux ans plus tard, Hortense Belhôte revient dans ce théâtre avec la même conférence spectaculaire*, mais aussi avec une autre proposition, intitulée 1664. Le principe est le même : faire tomber le quatrième mur pour s’amuser, en complicité avec son assistance, à éclairer d’un jour nouveau certaines pages de l’histoire française. Paradoxes et renversements de perspectives, esprit railleur, clins d’œil contemporains, enjambements temporels… Hortense Belhôte nous plonge dans le Grand Siècle pour scruter l’importance d’une année qui avait sans doute, jusque-là, échappé à la plupart d’entre nous. C’est, par exemple, en 1664 que fut fondée la Compagnie royale des Indes, ainsi que la Brasserie Kronenbourg. C’est également cette année-là que Nicolas Fouquet fut condamné à la prison à vie et que Louis XIV s’enfonça dans l’absolutisme, répondant aux réceptions somptuaires données par son ancien surintendant des finances à Vaux-le-Vicomte par les fêtes des Plaisirs de l’île enchantée à Versailles.

Grands événements et petites histoires personnelles

Dans 1664, Hortense Belhôte passe d’un sujet à un autre sans jamais s’appesantir. Au risque de sembler, parfois, un peu superficielle. Il nous arrive de rire, plus souvent de sourire, quelques fois d’être décontenancés par des facilités qui jurent avec l’intelligence espiègle sur laquelle repose son projet. Volontairement foutraque, cette cavalcade de références et d’idées disparates n’en gagne pas moins les faveurs de son public. Car la performeuse-conférencière se donne entièrement aux personnes qui l’écoutent et répondent à ses questions. Allant de la scène à la salle, illustrant ses propos de nombreuses vidéo-projections, Hortense Belhôte ne fait pas qu’éclairer les grands événements de notre histoire nationale, elle révèle également des épisodes de sa vie privée. Reine de l’autodérision, elle partage avec nous ses multiples addictions, ses échecs d’étudiante, certains épisodes cocasses de son passé familial et de sa vie de femme homosexuelle. Tout cela dans une atmosphère libre, sans chichis. Avec ce petit plus féministe et déjanté qui fait la différence.

Manuel Piolat Soleymat