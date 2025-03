Quartiers d’artistes # 3 – Carte blanche à Fanny de Chaillé

Pour sa 3ème édition du rendez-vous Quartiers d’artistes, le Théâtre Public de Montreuil ouvre toutes ses portes à Fanny de Chaillé. Du 26 mars au 19 avril, l’artiste y déploie son riche univers où corps et texte s’inventent sans cesse de nouvelles relations.

Pour la troisième année, le Théâtre Public de Montreuil – CDN laisse ses clés à un artiste pendant plusieurs semaines, le temps de déployer une programmation assez riche et variée pour y imprégner un univers singulier. Après le Munstrum Theatre et Eva Doumbia, c’est à Fanny de Chaillé que la belle invitation est offerte. Elle la saisit avec l’inventivité et le désir de rencontre qui caractérisent son travail où le geste entretient toujours avec les mots des rapports singuliers, inattendus. Deux spectacles de natures et d’ampleurs très différentes, Le Chœur et Transformé, donnent un bel aperçu de la théâtralité singulière de l’artiste et directrice depuis 2024 du tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine et de son école. Dans le premier, dix comédiennes et comédiens issus du dispositif Talents Adami racontent la société d’aujourd’hui en une impressionnante polyphonie. Le deuxième est un duo où Fanny de Chaillé elle-même et la musicienne Sarah Murcia revisitent l’album mythique de Lou Reed, Transformer. Ces deux moments spectaculaires des Quartiers d’artistes #3 sont entourés de bien d’autres propositions de formes très diverses.

Une galaxie d’artistes dans la ville

En plus des deux salles du théâtre, Fanny de Chaillé prend ses Quartiers dans différents lieux de la ville. La performance La Bibliothèque qu’elle crée avec des habitants de Montreuil prend ainsi place dans plusieurs bibliothèques de la ville. Le spectacle La Hune de Mattia Maggi et Tom Verschueroen qu’elle invite se déplace d’un escalier à l’autre de la cité. Le cinéma Le Meliès est aussi de la fête avec une projection de courts métrages programmés par Mathieu Amalric, tandis que l’excellente librairie Libertalia accueille un échange entre Fanny de Chaillé et l’historien du corps Hervé Mazurel. Avec Projet Kids, le théâtre se transforme quant à lui pendant cinq jours en Université des arts pour enfants. Il accueille aussi la première exposition des œuvres plastiques d’un complice de longue date de Fanny de Chaillé, Grégoire Monsaingeon. Ces Quartiers d’artistes #3 n’oublient personne et affirment ainsi une personnalité aussi généreuse, hospitalière, qu’artistiquement et intellectuellement exigeante.

Anaïs Heluin