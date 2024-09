Maxime d’Aboville raconte La Révolution française avec les mots des grands écrivains du XIXème siècle qui en ont écrit l’histoire. Un seul en scène porté par un talent oratoire incandescent.

En cinq années, de 1789 à 1794, le destin de la France connaît une brutale accélération, avec la prise de la Bastille, la fin des privilèges, la chute de monarchie, et la Terreur. Sous la plume des grands écrivains du XIXème qui l’ont racontée, la Révolution et ces cinq années qui ont fait basculer l’Histoire est devenue « un mythe fondateur », avec « sa part d’espérance, de libération, et son lot de sang, de cruauté ». Maxime d’Aboville fait vivre un tableau haut en couleurs de cette période épique et troublée, dans l’esprit de ses Leçons d’histoire, mais sans reprendre l’uniforme du hussard noir de la Troisième République muni de la planche Vidal-Lablache qui tapissait les écoles de Jules Ferry.

Le lyrisme des grands Romantiques

Dans un seul en scène réalisé par Damien Bricoteaux, avec lequel il avait déjà travaillé pour Je ne suis pas Michel Bouquet, le comédien, deux fois récompensé par un Molière, est placé à l’avant d’une tribune d’assemblée. Dans ce décor de théâtre autant que d’arène politique résonnent les pages de Lamartine, Dumas, Michelet et Hugo, dont Quatrevingt-treize décrit le détail d’une séance de la Convention, « en les mêlant les unes aux autres comme un cadavre exquis.» Plutôt qu’une mise en avant de l’écho contemporain de cette époque, avec son héritage encore vivant aujourd’hui dans un « esprit français », rebelle parfois jusqu’à la révolte, Maxime d’Aboville se laisse porter par le souffle dramatique et la portée symbolique de la Révolution tels que les grands Romantiques les ont ressuscités avec leur lyrisme.

Gilles Charlassier