« Dans le cerveau de Maurice Ravel » de Julien Fisera

Julien Fisera imagine les dernières années de Maurice Ravel, cerveau malade, avec sa gouvernante. Un spectacle rythmé à la recherche des mystères de la création.

Touché par une maladie du cerveau encore difficile à définir, Maurice Ravel passe ses dernières années dans sa maison du Belvédère, du côté de Monfort l’Amaury, avec sa gouvernante Madame Reveleau. De la création du Boléro à celle de son opéra Jeanne d’Arc, il sera de plus en plus handicapé par sa maladie dégénérative. Comme Julien Fisera imagine leur relation – il a coécrit le texte avec Vadislav Galard qui incarne Ravel –, la relation de pouvoir entre maître et gouvernante s’inverse petit à petit. Cette dernière est incarnée par Thomas Gonzalez, homme à barbe, et c’est avec humour, fantaisie et l’apport du batteur Anthony Laguerre que le spectacle, dans cette bourgeoise maison de campagne, interroge la création à l’aune des dernières lumières d’un musicien hors-pair.

Eric Demey