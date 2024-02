Michel Kelemenis propose une explosion chorégraphique de joie intense, une ode aux interprètes, à la jeunesse et à toutes les danses.

Magnifiques – Une éphémère éternité s’élance sur le Magnificat en ré majeur de J.S. Bach, dans une version de John Eliot Gardiner particulièrement dynamique et d’une rapidité à se damner qui se combine parfaitement aux pulsations électro d’Angelos Liaros Copola. Sur cette texture musicale d’une force peu commune couplée à une ardeur joyeuse, les neuf danseuses et danseurs s’en donnent à cœur joie, déployant toute la danse dans une écriture pourtant très distinctive, celle du chorégraphe Michel Kelemenis. Du baroque à l’hyper contemporain, du classique au folklorique, tout se mêle, tout s’emmêle pour notre plus grand plaisir. Mais le plus époustouflant tient sans doute aux détails, comme cet arrondi des bras impeccable qui prend place dans un cercle et lui donne de la profondeur, des pieds virtuoses de break dance opposés à un haut du corps « Grand Siècle » faisant palpiter un rythme inattendu, une farandole très actuelle dans laquelle vient s’insinuer un cygne très classique, un signe du sacré…

Sensuelle et fougueuse

La pièce est tout autant un hommage à ses magnifiques interprètes qu’une ode à la jeunesse d’aujourd’hui, avec un regard résolument tourné vers le futur. Sur une scénographie minimale mais géniale, qui délimite par l’éclairage un cercle rouge grâce à des lumières remarquables signées Jean-Bastien Nehr, le spectacle passe du noir et blanc à la couleur comme si le monde s’ouvrait sous nos yeux. De hiéroglyphes chorégraphiques, les danseurs deviennent impulsion pure, frénésie impétueuse, quand leurs costumes abordent la couleur. Volontiers sensuelle, avec ses duos amoureux et ses fondus au sol, ses abandons libérés de tout cliché, la danse sait aussi devenir charnelle dans des duos et trios suspendus. Mais ce qui la domine est son énergie dévorante. Une grande épopée chorale qui défie tous les genres, tous les codes et toutes les techniques. C’est un véritable souffle de vie, un tourbillon infini qui nous parle d’une liberté magnifique, car d’une éternité éphémère.

Agnès Izrine