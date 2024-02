Saïef Remmide crée « Complex-Us »

Saïef Remmide, jeune chorégraphe annecien, crée Complex-Us.

En latin complexus fait référence à l’action d’étreindre, d’embrasser, d’entourer. Pour sa nouvelle création, Saïef Remmide – membre du collectif Nakama qui regroupe circassiens et danseurs – explore le lien. « Quel type de liens peuvent émerger quand on met en présence des principes issus des arts du gestes et nos propres spécificités ? Comment de nos interactions […] peut naître une créativité singulière, une forme complexe d’auto-organisation dans laquelle surgissent des situations inattendues ? » C’est ce qu’il questionne accompagné de trois autres interprètes, cherchant à former un tout, un ensemble en interaction nourrit de danse contemporaine, de hip-hop, d’acrobatie au sol et aérienne, mais aussi des préceptes de certains arts martiaux.

Delphine Baffour