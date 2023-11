« M comme Médée » d’Astrid Bayiha : exploration de la misérable et grandiose descendante du Soleil

Astrid Bayiha fait le portrait de Médée à travers ses avatars théâtraux. Une troupe inspirée et enthousiaste explore la figure complexe de la misérable et grandiose descendante du Soleil.

Le mythe le dit : c’est le Soleil qui a commencé. Parce qu’il s’est levé plus tôt que prévu en dévoilant les amours qu’Aphrodite voulait cacher, la déesse a maudit sa descendance. La race du Soleil aime dans le meurtre, le sang, la trahison : elle paie jusqu’à extinction le crime de son aïeul. Est-ce vraiment la faute de Médée, alors ? Et si ce n’est pas à cause des querelles divines qu’elle souffre, peut-être est-ce à cause de la bêtise des Corinthiens, qui ne supportent pas la sorcière barbare en leurs murs. Peut-être est-ce aussi du fait de l’inconstance de Jason, le valeureux guerrier qui a accepté l’amour de la nièce de Circé quand il avait besoin de ses charmes, pour mieux la répudier ensuite… Qui est cette femme puissante ? Le pire des bourreaux ou la dernière des victimes ? Puisque, comme le disait Claude Lévi-Strauss, un mythe est l’ensemble de ses variantes, Astrid Bayiha recompose l’histoire de Médée à partir des textes de Jean-René Lemoine, Dea Loher, Sara Stridsberg, Sénèque, Euripide, Jean Anouilh et Heiner Müller.

Sublime, forcément sublime

Comment aime-t-on quand on « M comme Médée » ? Médée ensanglante la filiation : meurtrière de son frère dépecé, traîtresse dont les pouvoirs ont perdu son père et sa patrie, elle frappe en aval comme elle a frappé en amont, et tue ses enfants pour mieux se venger de Jason l’infidèle, après avoir assassiné sa rivale. Astrid Bayiha a réuni sept artistes de la Martinique, d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, du Brésil et de France pour composer un chœur qui dit le texte et chante en différentes langues pour exprimer les émotions des amants maudits qui ont construit, en gerfauts d’épouvante, leur nid dans un charnier criminel. Plusieurs Médée, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, plusieurs Jason et un coryphée pour révéler le secret des palais et les ragots des antichambres qui, mieux que sa folle passion, conduisent la magicienne au sacrifice des enfants que la Colchide a fait à la Grèce. Les comédiens, exaltés et sincères, racontent cette boucherie sacrée dans un décor entre prétoire et agora, qui semble offrir au peuple assemblé le soin de condamner ou d’absoudre cette femme que le destin a fait coupable, forcément coupable, « sublime, forcément sublime »…

Catherine Robert