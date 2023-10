Avec Low Cost Paradise du Cirque Pardi !, L’Azimut à Antony nous invite à une grande fête pas comme les autres, où l’on danse et où l’on s’envole, où l’on traverse le vide.

Entre le cirque traditionnel et le nouveau cirque, le Cirque Pardi ! n’a pas voulu choisir. Fondé en 2011, ce collectif toulousain composé d’artistes, de constructeurs, de chauffeurs, de logisticiens ou encore d’administrateurs vit en itinérance et joue ses spectacles sous son chapiteau, comme cela se faisait jadis, comme cela se fait de moins en moins. Mais leurs spectacles sont tout ce qu’il y a de plus actuels. Rouge Nord par exemple, créé en 2018 et toujours en tournée, mêle ballet mécanique et techniques de cirque. Low Cost Paradise, leur pièce suivante, est tout aussi cinématographique, mais d’une manière différente : peuplé de créatures portées vers l’extrême, il est une fête où chacun a sa place.

Fête des refoulés

« Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés… ». Cette entrée en matière est claire : le Cirque Pardi ! célèbre ici non pas le spectaculaire qui a longtemps été au cœur des arts de la piste, mais le fragile, le non-conforme. Dix artistes de cirque, musiciens et techniciens décident de faire affront à notre époque chaotique par la danse, et par toutes sortes d’acrobaties. Tous sur leur 31, ils y vont de leur trapèze, de leur vélo acrobatique ou de leur fil pour défier le malheur et nous donner de la poésie. Venus des quatre coins du monde, ces artistes passent sans cesse de la fiction au réel, ils nous étourdissent.

Anaïs Heluin