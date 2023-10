Mêlant cinéma et performance, fiction et documentaire, le spectacle s’intéresse à un phénomène né au Japon, celui des hikikomori. Lauréate du Prix 2022 du Groupe des 20 Théâtres d’Île-de-France, la pièce organise une vraie rencontre avec ces individualités qui se retirent du monde.

À la fin des années 1990, le psychiatre japonais Tamaki Saito donne un nom au comportement hors normes qui affecte un nombre croissant de jeunes japonais dans les années 2000 : « le syndrome de Hikikomori ». La dénomination appuyée sur deux idéogrammes « Hiku » et « Komori » signifiant respectivement « tirer vers soi » et « s’enfermer », caractérise une forme particulièrement troublante de retrait social. Ces reclus d’un type nouveau ont inspiré aux mangas japonais, au romancier Murakami, des figures singulières. S’agit-il d’un nouveau trouble psychiatrique, d’une extrême phobie sociale portée notamment par la révolution numérique, ou plutôt d’une posture sociale librement choisie par la jeunesse pour se mettre en marge d’une société dans laquelle elle ne souhaite pas s’intégrer ? En donnant la parole à trois jeunes adultes qui ont fait l’expérience d’un retrait social radical, trois hikikomori en phase de re-sociabilisation, le spectacle immersif et participatif met en scène, par-delà les clichés et les préjugés, et grâce aux truchements de la technologie, une rencontre en vrai.

Des entrées scénographiques pléthoriques

Trois grands écrans cinématographiques installés en quinconce distribuent l’espace scénique dans lequel les spectateurs seront librement invités à se promener ou à s’asseoir durant la totalité de la représentation. Une première prise de contact avec la réalité de ces vies recluses s’affiche en images, portraits cinétiques conçus pour aller à la découverte de l’univers intime en mettant en jeu des actions quotidiennes au relief extraordinaire. Arrivent Shizuka, Matsuda et Yagi. Ils font leur entrée par l’intermédiaire de robots de télé-présence qu’ils pilotent en direct depuis leur espace de vie au Japon. Ils disent in vivo – grâce à la traduction simultanée de la performeuse franco-japonaise Yuika Hokama – les mots qui leurs restent en travers de la gorge, les kilomètres qu’ils parcourent en ligne, leur addiction aux jeux vidéo, les difficultés et les moqueries auxquels ils font face, les pressions scolaires et sociales, l’écrasement institué des femmes japonaises. Ils disent aussi leur désir de reconnaissance politique et comment ils s’organisent, communautairement, pour sortir de l’invisibilité. Mais nous restons sur notre faim. La multiplication des entrées scénographiques ne nuit-elle pas à une profonde entente du propos ?

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens