Au Théâtre national de la Colline, une troupe de dix interprètes virtuoses, accompagnés du violoniste Mathias Lévy et de l’accordéoniste Christian Paccoud, donnent voix, corps, vie au nouvel opus dramatique de Valère Novarina. Un moment de théâtre grandiose qui réinvente l’univers de cet artisan du langage et de la pensée.

On se souvient de L’Animal imaginaire en 2019, de L’Homme hors de lui en 2017, de L’Acte inconnu en 2007, les trois précédents spectacles de Valère Novarina présentés au Théâtre de la Colline. Les années passent et la magie est toujours là, sur le même plateau, avec Les Personnages de la pensée. La magie des mots qui naissent, qui fusent, qui s’abouchent et se percutent, se bousculent dans des farandoles langagières saisissantes, bien que n’ayant jamais l’air de vouloir signifier quoi que ce soit. Au sein de ce théâtre de cathédrale laïque, des paroles réjouissantes s’amusent à déconstruire les schémas préconçus d’un réel trop sérieux, trop étroit. La liberté en bandoulière, l’auteur, peintre et metteur en scène (dont les textes sont publiés aux Éditions P. O. L.) est une fois encore retourné à l’établi pour sculpter l’édifice d’une proposition monumentale. Il nous convie à un marathon existentiel de 3h30 (avec entracte) qui se nourrit de la matière hétéroclite de ses inspirations, tout en réinventant son univers si particulier à travers davantage de contrastes, de lâcher-prise, d’obscurité.

De l’autre côté des choses

La grammaire est identique : allègre, déliée, paradoxale. Mais le point de fuite de la représentation semble comme déplacé. Pas de façon radicale. Une simple nuance apparaît, un espacement qui pourrait même passer inaperçu. Ce décalage s’installe à la faveur de moments de clair-obscur, de contours d’inquiétude qui instaurent une forme d’équilibre avec les accents joyeux et expansifs de l’ensemble de la pièce. D’une atmosphère à l’autre, la troupe réunie par Valère Novarina fait merveille. Tels des équilibristes traversant des canyons, au-dessus de territoires sauvages, Valentine Catzéflis, Aurélien Fayet, Manuel Le Lièvre, Sylvain Levitte, Liza Alegria Ndikita, Claire Sermonne, Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, René Turquois et Valérie Vinci imposent une évidence de l’improbable. Les personnages fantasques qu’ils incarnent éclairent l’envers du monde. Ils font un pas de côté pour explorer l’autre côté des choses. Leurs cavalcades lexicales, toutes leurs gesticulations sur l’être et le non-être nous font rire, bien sûr. D’un rire qui porte loin. Ces femmes et ces hommes remarquables nous touchent, aussi. Nous déconcertent. Ils nous ébranlent du plus profond de leurs frasques et de leurs opiniâtres clairvoyances.

Manuel Piolat Soleymat