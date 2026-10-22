Haut perchées, les huit femmes de la nouvelle création de Leïla Ka cherchent l’énergie de l’insolence.

Comment situez-vous Lullaby Shot dans votre parcours ?

Leïla Ka : Elle est en continuité avec mes quatre autres pièces – le petit solo, mon duo, un autre solo et Maldonne –, mais malgré tout en rupture. Jusque-là, mes pièces montraient des figures de femmes qui se battent, mais dans une forme de retenue, de délicatesse, avec un port de tête, une façon de se tenir qu’on attribue au féminin. Ici, nous sommes huit femmes et nous mettons de côté ces figures dociles, fragilisées, en souffrance, pour aller vers des figures bien plus insolentes et assurées.

Quel a été le point de départ de la pièce ?

L.K. : L’envie de travailler en talons, mais sans se tenir comme on devrait : les dos courbés, les jambes fléchies, les bassins en avant. C’est dans l’air du temps, ce désir d’assumer pleinement sa féminité et de choisir ce que l’on montre : on peut être très sensuelle et très sexy sans être soumise, sans le faire pour le seul regard de l’homme. J’avais aussi l’impression d’avoir fait le tour de ces espèces de madones qui serrent les jambes et se tiennent bien.

« L’envie de travailler en talons, mais sans se tenir comme on devrait. »

Qu’est-ce que cela change dans le corps ?

L.K. : Ce sont d’autres appuis au sol. Comme les robes de Maldonne, le talon donne envie de se tenir d’une certaine façon, droite, un peu en arrière. Or nous écartons les jambes, les cuisses, et je trouve cela assez jouissif : on n’est pas sage. On oublie la verticalité des autres pièces ; on est très terre à terre, très près du sol.

Pourquoi ce titre ?

L.K. : Je voulais réunir deux mots : l’un qui appelle la douceur, l’enfance, quelque chose de très tendre ; l’autre, plus fulgurant et un peu violent. En anglais, cela fonctionnait mieux, et je trouve lullaby assez beau à l’oreille.

Que dit cette pièce de nouveau ?

L.K. : Maldonne parlait de la façon dont on compose avec les mémoires de femmes d’avant. Ici, on se demande comment on est aujourd’hui, ce qu’on a envie d’être dans le présent, en se défaisant des carcans qui datent d’avant. Avec de l’assurance, de l’insolence, un corps que l’on place dans les positions que l’on choisit.

Entretien réalisé par Nathalie Yokel