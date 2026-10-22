« Lullaby Shot » : Leïla Ka met en scène huit femmes libres et insolentes
La Garance / Théâtre Durance / Scène nationale de Gap / tournée
Publié le 22 octobre 2026 - N° 348
Chorégraphie Leïla Ka
Haut perchées, les huit femmes de la nouvelle création de Leïla Ka cherchent l’énergie de l’insolence.
Comment situez-vous Lullaby Shot dans votre parcours ?
Leïla Ka : Elle est en continuité avec mes quatre autres pièces – le petit solo, mon duo, un autre solo et Maldonne –, mais malgré tout en rupture. Jusque-là, mes pièces montraient des figures de femmes qui se battent, mais dans une forme de retenue, de délicatesse, avec un port de tête, une façon de se tenir qu’on attribue au féminin. Ici, nous sommes huit femmes et nous mettons de côté ces figures dociles, fragilisées, en souffrance, pour aller vers des figures bien plus insolentes et assurées.
Quel a été le point de départ de la pièce ?
L.K. : L’envie de travailler en talons, mais sans se tenir comme on devrait : les dos courbés, les jambes fléchies, les bassins en avant. C’est dans l’air du temps, ce désir d’assumer pleinement sa féminité et de choisir ce que l’on montre : on peut être très sensuelle et très sexy sans être soumise, sans le faire pour le seul regard de l’homme. J’avais aussi l’impression d’avoir fait le tour de ces espèces de madones qui serrent les jambes et se tiennent bien.
« L’envie de travailler en talons, mais sans se tenir comme on devrait. »
Qu’est-ce que cela change dans le corps ?
L.K. : Ce sont d’autres appuis au sol. Comme les robes de Maldonne, le talon donne envie de se tenir d’une certaine façon, droite, un peu en arrière. Or nous écartons les jambes, les cuisses, et je trouve cela assez jouissif : on n’est pas sage. On oublie la verticalité des autres pièces ; on est très terre à terre, très près du sol.
Pourquoi ce titre ?
L.K. : Je voulais réunir deux mots : l’un qui appelle la douceur, l’enfance, quelque chose de très tendre ; l’autre, plus fulgurant et un peu violent. En anglais, cela fonctionnait mieux, et je trouve lullaby assez beau à l’oreille.
Que dit cette pièce de nouveau ?
L.K. : Maldonne parlait de la façon dont on compose avec les mémoires de femmes d’avant. Ici, on se demande comment on est aujourd’hui, ce qu’on a envie d’être dans le présent, en se défaisant des carcans qui datent d’avant. Avec de l’assurance, de l’insolence, un corps que l’on place dans les positions que l’on choisit.
Entretien réalisé par Nathalie Yokel
A propos de l'événementLullaby Shot
du mercredi 4 novembre 2026 au jeudi 5 novembre 2026
La Garance - Scène Nationale de Cavaillon
rue du Languedoc, 84306 Cavaillon
à 20h. Tél. : 04 90 78 64 64.
Théâtre Durance, Scène nationale, Les Lauzières, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban. Le 10 novembre à 20h30 et le 11 à 19h. Tél. : 04 92 64 27 34.
Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap, 137 boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap. Le 13 novembre à 20h30. Tél. 04 92 52 52 52.
Théâtre de Grasse - TDG, 2 Avenue Maximin Isnard, 06130 Grasse. Le 26 novembre à 20h, dans le cadre du Festival de Danse de Cannes. Tél. : 04 92 98 62 77.
Théâtre de l'Esplanade, Boulevard Clemenceau, 83300 Draguignan. Le 29 novembre à 17h dans le cadre du Festival de Danse de Cannes. Tél. : 04 92 98 62 77.
Le Zef, avenue Raimu, 13014 Marseille. Le 1er décembre à 20h. Tél. : 04 91 11 19 20.
La Comédie de Valence, Place Charles-Huguenel 26000 Valence. Les 3 et 4 décembre à 20h. Tél. : 04 75 78 41 70. Maison de la Danse, 8 Avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. Le 9 décembre à 10h30, les 10 et 11 à 20h30. Tél. : 04 72 78 18 00. MC2, 4 rue Paul Claudel, 38034 Grenoble. Du 15 au 17 décembre à 20h. Tél. : 04 76 00 79 00.
Tournée : Les 5 et 6 janvier à La Rodes Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq. Le 8 janvier au Théâtre de Suresnes Jean Vilar. Du 13 au 15 janvier au Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff. Du 20 au 23 janvier à l’Espace 1789, Saint-Ouen. Les 26 et 27 janvier à la scène nationale d’Orléans. Les 2 et 3 février au Rive Gauche à Rouen. Les 5 et 6 février à la scène nationale de Dieppe. Les 8 et 9 février au Volcan, scène nationale du Havre. Les 17 et 18 février aux Quinconces - L’Espal, Le Mans. Les 26 et 27 février au Théâtre de Nîmes. Les 2 et 3 mars, au Cratère d’Alès. Le 9 mars au Tangram d’Evreux. Les 11 et 12 mars à l’Azimut, Chatenay-Malabry. Le 23 mars à La Comète de Châlons-en-Champagne. Le 31 mars au Bateau-feu, scène nationale de Dunkerque. Les 2 et 3 mars aux Espaces Pluriels à Pau. Le 13 avril au Grand R à La Roche-sur-Yon. Le 15 avril au Mixt à Nantes. Les 14 et 15 avril au Carreau à Forbach. Le 18 avril à L’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Les 20 et 21 mai à La Manufacture de Bordeaux. Du 26 au 29 mai au Théâtre de la Ville, Paris. Le 1er juin au Pavillon Noir, CCN d’Aix-en-Provence.