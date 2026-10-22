Et si Médée n’était pas la coupable idéale que l’histoire a retenue ? De retour au Théâtre de la Ville, le formidable spectacle de Ben Duke revisite le mythe avec intelligence, humour et un sens aigu de la scène.

Avec Ruination: The True Story of Medea, Ben Duke signe un spectacle aussi brillant qu’inattendu. Le chorégraphe britannique poursuit cette voie singulière d’un théâtre dansé volontiers littéraire, où humour, réflexion et mouvement s’entrelacent avec une rare intelligence. L’action se déroule aux Enfers. Hadès et Perséphone y président l’accueil des nouveaux arrivants, dans une atmosphère qui détourne avec jubilation les codes de la mythologie. Dès les premières minutes, le ton est donné : le spectacle joue du décalage, multiplie les adresses au public et installe une ironie constante. Une femme récemment décédée découvre les lieux tandis que surgit Jason, venu réclamer la garde éternelle de ses enfants. Médée apparaît alors, et avec elle s’ouvre un véritable procès. Hadès défend Jason, Perséphone prend le parti de Médée. À travers cette confrontation, Ben Duke revisite la tragédie d’Euripide pour interroger le récit que l’histoire a retenu. La figure de Médée, traditionnellement réduite à son crime, est ici replacée dans un contexte plus complexe. Le spectacle examine les responsabilités de chacun et questionne la manière dont certaines versions des faits s’imposent au fil du temps.

Mythologie drolatique

Construite comme une vaste fresque théâtrale et musicale, la pièce mêle Liszt, Chopin, Purcell et Radiohead. Les neuf interprètes passent avec aisance du chant à la danse et au jeu dramatique. La chorégraphie se distingue par la finesse de ses ensembles, l’invention de ses images et sa capacité à faire dialoguer le geste et la parole. Entre scènes d’une grande délicatesse et moments franchement burlesques, l’équilibre est constamment maîtrisé. Les allers-retours entre mythe antique et regard contemporain donnent toute sa portée à cette œuvre, qui parvient à être à la fois divertissante et profondément stimulante. Soutenue par une scénographie sombre ponctuée d’éclats colorés, cette relecture de Médée se révèle aussi séduisante que spirituelle, portée par une remarquable cohérence artistique.

Agnès Izrine