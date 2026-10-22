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Danse - Agenda

« Come Out » : Olivier Dubois chorégraphie la lutte sur la musique de Steve Reich

« Come Out » : Olivier Dubois chorégraphie la lutte sur la musique de Steve Reich - Critique sortie Danse Paris Fondation Fiminco
©Crédit : Laurent Philippe Come Out, grande pièce d’Olivier Dubois dans les plaies de la lutte
Crédit : Laurent Philippe Come Out, grande pièce d’Olivier Dubois dans les plaies de la lutte

Fondation Fiminco / L’Onde / Centre des Arts
Chorégraphie Olivier Dubois

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Olivier Dubois lance quinze danseuses et danseurs dans un élan commun autour de la musique de Steve Reich.

Olivier Dubois renoue avec la notion de grande forme pour sa compagnie, après des épisodes de solos très marquants. Come out est en réalité une recréation, puisque c’est pour le Ballet de Lorraine que la pièce a vu le jour en 2019. Quand le jeune Steve Reich crée Come Out en 1966, c’est en écho aux émeutes de Harlem et en soutien aux jeunes afro-américains inculpés à tort. Le chorégraphe fait de sa proposition une résonnance, sur le plan de la structure répétitive, mais aussi sur la question de la lutte et de la résistance. C’est aussi par le costume, tout de peau et tout de rose, que se fait le lien, qui reprend à son compte la phrase constitutive de Come Out, où l’ecchymose et le sang prennent place dans un système de pouvoir, de lutte et de violence.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Come Out
du jeudi 12 novembre 2026 au vendredi 13 novembre 2026
Fondation Fiminco
en partenariat avec la Philharmonie de Paris, 30 rue Jean-Jacques Rousseau, 93230 Romainville.

à 20h. Tel. : 01 83 75 94 75.

L’Onde, 8 bis avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. Le 17 novembre à 20h30. Tél. : 01 78 74 38 60.

Centre des Arts, 12- 16 rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains. Le 20 novembre à 20h30. Tél. : 01 30 10 85 59.

Tournée : les 22 et 23 janvier à la Maison des Arts de Créteil, les 19 et 20 mars au CentQuatre, Paris, le 26 mars au GRRRANIT, scène nationale de Belfort.

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