Olivier Dubois lance quinze danseuses et danseurs dans un élan commun autour de la musique de Steve Reich.

Olivier Dubois renoue avec la notion de grande forme pour sa compagnie, après des épisodes de solos très marquants. Come out est en réalité une recréation, puisque c’est pour le Ballet de Lorraine que la pièce a vu le jour en 2019. Quand le jeune Steve Reich crée Come Out en 1966, c’est en écho aux émeutes de Harlem et en soutien aux jeunes afro-américains inculpés à tort. Le chorégraphe fait de sa proposition une résonnance, sur le plan de la structure répétitive, mais aussi sur la question de la lutte et de la résistance. C’est aussi par le costume, tout de peau et tout de rose, que se fait le lien, qui reprend à son compte la phrase constitutive de Come Out, où l’ecchymose et le sang prennent place dans un système de pouvoir, de lutte et de violence.

Nathalie Yokel