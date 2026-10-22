Benjamin Millepied s’installe pour trois semaines aux Folies Bergères et y présente, aux côtés du solaire Summerland et de sa création Move me once more, son délicat hommage à Barbara, Du bout des lèvres.

Après avoir redonné superbement corps à Jeff Buckley dans Grace et avant de mettre en danse la douce voix de November Ultra dans Summerland, Benjamin Millepied, à qui cette plongée dans la chanson va à merveille, se penchait sur le répertoire de la très grande Barbara. Choisissant 24 titres coup de cœur parmi lesquels Du bout des lèvres mais aussi Göttingen, Dis, quand reviendras-tu ? ou Nantes et d’autres moins connus, il réglait un ballet en autant de tableaux emplis d’émotion.

Une traversée des expériences humaines

Un plateau nu encadré de voilages blancs et des lumières chatoyantes accueillent une succession de solos, duos et danses chorales qui voient les corps chavirer et virevolter élégamment au son de la voix inimitable de Barbara. Les danseurs et danseuses de générations variées, dont Florence Clerc, ancienne étoile de l’Opéra de Paris, traversent d’airs primesautiers en airs mélancoliques les joies et les drames de l’existence. Et bien sûr les transports et les affres de l’amour puisque selon la chanteuse il n’y a que lui qui vaille.

Delphine Baffour