« Du bout des lèvres » : Benjamin Millepied rend hommage à Barbara aux Folies Bergère
Folies Bergère / Théâtre de Poissy / Opéra de Massy / La Grande Scène / Chor. Benjamin MillepiedPublié le 22 octobre 2026 - N° 348
Benjamin Millepied s’installe pour trois semaines aux Folies Bergères et y présente, aux côtés du solaire Summerland et de sa création Move me once more, son délicat hommage à Barbara, Du bout des lèvres.
Après avoir redonné superbement corps à Jeff Buckley dans Grace et avant de mettre en danse la douce voix de November Ultra dans Summerland, Benjamin Millepied, à qui cette plongée dans la chanson va à merveille, se penchait sur le répertoire de la très grande Barbara. Choisissant 24 titres coup de cœur parmi lesquels Du bout des lèvres mais aussi Göttingen, Dis, quand reviendras-tu ? ou Nantes et d’autres moins connus, il réglait un ballet en autant de tableaux emplis d’émotion.
Une traversée des expériences humaines
Un plateau nu encadré de voilages blancs et des lumières chatoyantes accueillent une succession de solos, duos et danses chorales qui voient les corps chavirer et virevolter élégamment au son de la voix inimitable de Barbara. Les danseurs et danseuses de générations variées, dont Florence Clerc, ancienne étoile de l’Opéra de Paris, traversent d’airs primesautiers en airs mélancoliques les joies et les drames de l’existence. Et bien sûr les transports et les affres de l’amour puisque selon la chanteuse il n’y a que lui qui vaille.
Delphine Baffour
A propos de l'événementDu bout des lèvres
du lundi 9 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026
Folies Bergère
32 rue Richer, 75009 Paris
Les 9, 11, 12, 13 et 15 novembre à 20h30, les 14, 17, 18, 19, 20 et 21 novembre à 19h, les 15 et 22 novembre à 18h. Tél. : 0800 001 650. Durée : 1h10.
Également les 3 et 4 décembre à l’Opéra de Massy, les 8 et 9 décembre à La Grande Scène, Le Chesnais, les 11 et 12 décembre au Théâtre de Poissy le 15 décembre au Théâtre de Beausobre, Morges, les 5 et 6 janvier au Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou, le 9 janvier au Pin Galant, Mérignac, les 16 et 17 janvier à l’Opéra de Vichy, les 21 et 22 janvier à l’Avant Seine, Colombes, les 11 et 12 février à Romans Scène, Romans-sur-Isère.