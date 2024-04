Louise Jallu figure majuscule au bandonéon

Louise Jallu, ancienne élève du regretté Juan José Mosalini, s’impose disque après disque comme l’une des figures majuscules au bandonéon.

C’est avec l’ambitieux projet Francesita qu’elle s’est révélée au plus grand nombre. Puis ce fut Piazzolla 2021, où la jeune femme originaire de Gennevilliers, là même où elle apprit le bandonéon, saluait à l’occasion du centenaire de sa naissance « l’homme qui a su impulser une modernité au genre et montrer que l’on pouvait s’appuyer sur ses arcanes pour donner à entendre tout autre chose ». Avec Jeu, dont elle a débuté l’écriture en 2022 à La Villa Médicis, elle poursuit dans le même sens de l’histoire. Jazz, classique, contemporain, chanson, Louise Jallu fait volontiers valser les étiquettes par une écriture esthète, sans jamais rompre tout à fait le fil narratif qui la relie à l’esprit du fondamental tango. Schumann, Fritz Kreisler, Georges Brassens, Bach, Wozzeck ou encore Ravel sont ainsi invoqués, dans un tourbillon sonore dont il ressort un plaisir de jouer, au singulier du suggestif comme au pluriel du collectif. À tout juste trente ans, forcément, on reste bouche bée et les oreilles grandes ouvertes.

Jacques Denis