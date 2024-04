Project « tHinG » avec la virtuose Heo Yoon-Jeong

Rencontre du troisième type entre le geomungo, le piano et la musique électronique grâce à la virtuose Heo Yoon-Jeong.

En Corée, le geomungo fait figure d’emblème quasi-national. Et la palette actuelle de propositions surgies de cette cithare à frettes témoigne en elle-même des ressorts multiples de cet instrument. Pour preuve, la virtuose Heo Yoon-Jeong se donne pour mission d’établir des ponts entre cette tradition et d’autres musiques, notamment le jazz, en utilisant les pédales d’effets, en produisant des sons contemporains et viscéraux, comme avec son projet Black String où elle dialoguait avec une guitare. Cette fois, c’est avec le pianiste Park Jonghwa qu’elle s’associe, pour cette création intitulée « tHinG ». Comme précédemment, l’électronique est aussi conviée, avec le compositeur britannique Gabriel Prokofiev, qui n’est autre que petit-fils du légendaire Sergei. Et si le projet a été développé à partir de la Corée, il n’en demeure pas moins nourri de bien d’autres musiques, visant à travers cette expérience collaborative à faire émerger une musique dépassant les questions de frontières et de genres. Les plus curieux devraient apprécier, et pourront aller dès le 16 mai à une présentation du projet au Centre Culturel Coréen (www.coree-culture.org).

Jacques Denis