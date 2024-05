Alune Wade & friends

Des amis, le bassiste sénégalais Alune Wade en compte beaucoup. Il en réunit certains le temps de deux soirs à Paris.

« Brésiliens, New-Yorkais, Nord-Africains, Ethiopiens, Cubains, Français, Autrichiens, j’ai multiplié les rencontres. Plus on avance et plus on grandit musicalement. Tous ceux que j’ai croisés, tout ce que j’ai écouté, a nourri ma réflexion. » Cette sentence confiée lors de la sortie en 2022 de Sultan, un trip rétro-futuriste aux teintes panafricaines, fournit une clef d’écoute de sa musique. Alune Wade y conviait nombre des artistes qu’il a accompagnés ou qui l’ont accompagné, du batteur américain Lenny White à la Mauritanienne Noura Mint Seymali. C’est dans de mêmes perspectives d’échange qu’il partage cette fois l’affiche avec certains : la chanteuse et autrice Awa Ly, le batteur Paco Sery et le chanteur et joueur de guembri Aziz Sahmaoui pour une première soirée qui s’annonce chaudement recommandée ; le pianiste Harold Lopez Nussa et le saxophoniste Jowee Omicil pour un deuxième rendez-vous tout aussi recommandable sur le papier.

Jacques Denis