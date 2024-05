Festival All Stars édition 2024

Le club de la rue des Petites-Écuries présente son traditionnel festival All-Stars de l’été, dans lequel se retrouvent des têtes d’affiche de ses genres de prédilection, du jazz à la musique brésilienne en passant par la soul et le hip-hop.

Quand les festivals de l’été vantent pour l’un la beauté de son site historique, pour l’autre le vert de sa campagne, le New Morning n’a rien d’autre à proposer que ses vieux murs, son bout de trottoir où refaire le concert et son quartier cosmopolite où il est facile de croquer un bout de street food syrienne, jamaïcaine ou indienne. Les arguments de la salle de Strasbourg-St Denis (paix à saint Roy Hargrove) tiennent à sa capacité à présenter, soir après soir pendant un mois, des artistes rares ou des têtes d’affiche que l’on a peu l’occasion d’écouter en club. La programmation de son festival All Stars mêle allègrement toutes les musiques accueillies à l’année, du jazz au hip-hop en passant par le Brésil et la funk.

Diversité des genres et des continents

Cette édition 2024 ne déroge pas à la règle. Sont ainsi annoncés à l’heure d’écrire ces lignes : la chanteuse Marina Sena, nouvelle méga-star électro-pop du Brésil (le 27 juin) ; Alfredo Rodriguez, le pianiste cubain qui joue plus vite que son ombre, adoubé par Quincy Jones (le 28) ; la mythique chanteuse Asha Puthli, Glorya Gaynor indienne, icone de la disco psychédélique qui posa sa voix sur un disque d’Ornette Coleman (le 1er juillet) ; le rappeur sud-africain Stogie T (ex Tumi and the Volume) respecté comme l’un des fins rimeurs du continent africain (le 2) ; le pianiste jamaïcain Monty Alexander, disciple d’Oscar Peterson, qui vient de fêter ses 80 ans ; les Brooklyn Funk Essentials, inoxydable collectif de funkateers qu’on a toujours plaisir à retrouver sur scène (le 4) ; Brittany Davis, artiste aveugle de naissance, dont l’apparition au Trans Musicales de Rennes a fait sensation (le 5) ; le rappeur star brésilien Baco Exu Do Blues (le 8) ; le Hypnotic Brass Ensemble, légendaire fanfare de La Nouvelle-Orléans (le 9) ; Mark Lettieri, le guitariste de Snarky Puppy, membre des Fearless Flyers (le 11) ; la bête de sax James Carter et son Organ Trio (le 12) ; le phénomène de l’orgue Hammond Cory Henry (le 15) ; la première apparition en France de la pianiste Patrice Rushen, autrice de quelques albums cultes dans les années 1970 parmi les plus samplés de l’histoire (le 16) ; le trompettiste Chief Adjuah (aka Christian Scott) ancré dans le son de La Nouvelle-Orléans, des Black Indians à la trap ; la chanteuse brésilienne Céu, dont le nouvel album a été produit par Adrian Younge (le 19) ; le collectif Butcher Brown et son jazz-funk mâtiné de hip-hop (le 20) ; les soulmen canadiens de The Brooks (le 22) ; et Marcelo D2, pionnier tatoué du rap brésilien (le 23).

Vincent Bessières