« Sceaux Jazz Festival », une programmation éclectique

Difficile d’apposer le sceau du jazz sur la première soirée, qui réunit le 13 juin la performeuse Natasha Rodgers, fortement empreinte de répertoire afro-cubain, et la chanteuse Clara Ysée. Le lendemain place à l’électro jazz avec Photons, du pianiste Gauthier Toux, et avec le combo du batteur Leon Phal, tandis que le saxophoniste Thomas de Pourquery se présentera avec son nouveau projet, un doux délire entre post-disco et cold wave, jalonné de quelques embardées dont il a le secret. Le 15, Inui, quartet porté sur la transe comme l’extase, devrait ravir les plus curieux (allez-y c’est gratuit !), tandis que le trio Emile Londonien poursuit sa quête aux entournures groove. Le même jour le Sénégalais Lass, qui vient de publier Passeport dans une esthétique volontiers transgenre pour porter des textes engagés sur le terrain sociétal, précèdera Kutu, la rencontre entre le violoniste Théo Ceccaldi et la chanteuse éthiopienne Hewan Gebrewold. qui cherche du côté de la transe propre aux poètes azmaris, non sans s’autoriser quelques ponctuations aux consonances jazz. Et pour finir, la grande scène accueillera deux voies originales : Gabi Hartmamn, aux confins de la folk et du jazz, et Dhafer Youssef, en mode oriental.