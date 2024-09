Sous la direction du Vénézuélien Christian Vásquez, l’orchestre lance sa saison avec un programme foisonnant, de Wagner et Ravel à la création contemporaine.

C’est en regardant vers l’Antiquité que certains compositeurs ont livré leurs inventions musicales les plus modernes. Christian Vásquez, figure montante de la direction d’orchestre, suit ce fil rouge, depuis Wagner s’inspirant d’une légende médiévale (Prélude et mort d’Isolde), jusqu’à Ravel revisitant, dans son ballet avec chœur sans paroles, le roman pastoral de Daphnis et Chloé, en passant par la Cendrillon de Prokofiev ou la Pavane, forme ancienne remise au goût du jour par Fauré. En ouverture, la création de Vellum de Justina Repečkaitė (née en 1989), évocation musicale des parchemins médiévaux – le compagnonnage avec la musique lituanienne se poursuivra le 19 octobre avec Fires II de Raminta Šerkšnytė (née en 1975) sous la direction de Monika Wolińska.

Jean-Guillaume Lebrun