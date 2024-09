Retour de l’opéra de Purcell dans la production acclamée de Cécile Roussat et Julien Lubek, avec les chanteurs de l’Académie de l’Opéra Royal.

L’Opéra Royal de Versailles s’est doté l’an dernier d’une Académie destinée à former chanteurs et musiciens au répertoire baroque. On a ainsi pu découvrir au printemps Sarah Charles, Samuel Guibal ou Halidou Nombre s’emparer des rôles de Didon et Énée (respectivement Belinda, Énée et la Sorcière) lors de séances de travail suivies d’un concert mis en espace et en costumes dans la Galerie des Glaces. Les revoici sur la scène de l’Opéra Royal, donnant la réplique à une Didon de choix, Sonya Yoncheva, et accompagnés par l’Orchestre de l’Opéra Royal dirigé par Stefan Plewniak.

Jean-Guillaume Lebrun