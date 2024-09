Récital étonnant Pierre-Laurent Aimard

Un récital étonnant, où le piano sert, à travers de petites formes, la pensée intime des compositeurs, de Mozart à Kurtág.

La musique, croit-on, a conquis ses lettres de noblesse, avec ses grands développements. Pourtant, à côté de leurs grandes sonates, les compositeurs se sont souvent tournés vers la miniature. Pierre-Laurent Aimard ouvre ainsi son récital avec l’Andante K. 616 écrit pour orgue mécanique mais où se retrouve tout l’art mélodique mozartien Suivent quelques-unes des innombrables danses consignées par Schubert – et dont le pianiste a tiré un bel album (label Pentatone). Chez Schoenberg (Pièces op. 11) ou Webern (Variations op. 27), la miniature est consubstantielle à une pensée musicale qui vise à l’essence même de l’expression. Pour György Kurtág (né en 1926), dans ses Játékok, elle est terrain de jeu et journal intime. Ne pourrait-on dire la même chose de John Cage (1912-1992) et de ses pièces pour piano préparées, que les solistes de l’Ensemble intercontemporain abordent, le même jour, dans un concert en famille ?