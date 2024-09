Le musicien inclassable Antonin Leymarie fait bouger le son

Musicien inclassable, le batteur et percussionniste accompagne toute la saison du Théâtre Silvia Monfort, en solo, avec ensemble ou en tant que compositeur pour le théâtre.

La musique est un jeu, avec ce que cela comporte d’implication physique, de mise en scène, de prise de risque et de plaisir assumé. Antonin Leymarie compose et joue, en même temps, sur tous les paramètres. Rien de tel pour s’en convaincre que le projet fou d’Hyperactive Leslie : une musique de transe, électro dans l’âme, mais qui se passerait des artifices numériques. Tout vient de la batterie, la traverse et y revient ; Antonin Leymarie « augmente » ses instruments comme John Cage préparait ses pianos et la transforme en orchestre, emportant au passage des influences multiples, venues du jazz ou d’au-delà. À découvrir le 12 octobre et, dans une déclinaison ouverte aux tout-petits dès 3 ans, les 28 et 29 mars (Morphing).

Dialogues et explorations en tous genres

Au fil des projets, Antonin Leymarie a multiplié les rencontres et les formats. Impérial Orphéon (24 mai), creuset où se fondent les folklores de tous horizons, invite autant à la danse qu’à l’écoute, quand Trouble (du 18 au 20 juin) s’amuse à nous perdre en découvrant les territoires mouvants du son. Primordial (du 10 au 12 janvier) jumelle le rythme de la batterie à celui du danseur Pascal Beugré-Tellier et Antonin Leymarie dialogue aussi avec le texte dans son travail auprès de Joël Pommerat (Les B.O., 29 et 30 novembre) ou de Bérangère Vantusso (Rhinocéros, de Ionesco, du 5 au 14 décembre).

Jean-Guillaume Lebrun