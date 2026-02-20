La vénérable institution propose « un week-end de créations musicales inspirées par le pouvoir des mots », ceux de poétesses plutôt méconnues, des voix plurielles qui n’appartiennent pas aux temples de la célébrité.

Pour bien commencer, le 7 mars, place au bal afin de réveiller les mots de la paysanne limousine Marcelle Delplastre dans la résonance du Chant de la Terre de Mahler. Pour les porter, la chanteuse Romie Estèves s’associe au troubadour André Minvielle et à des voix amateures, pas moins amoureuses de la langue. Le lendemain, l’écriture poétique de l’écrivaine israélienne Leah Goldberg résonnera dans la voix de Clarisse Dalles et le piano d’Edna Stern. Le 9, la harpiste et chanteuse Sophye Soliveau mettra en musique, comme avant elle d’autres, la verve engagée qui innerve l’œuvre de Maya Angelou, icone afro-américaine, tandis que le compositeur Benoît Menut proposera un nouveau regard sur la magicienne Circé, « une femme libre, amoureuse mais insoumise ». Et pour finir, le 10, la soprano islandaise Álfheiður Erla Guðmundsdóttir et le pianiste américain Kunal Lahiry dialogueront autour du poème Lady Lazarus de Sylvia Plath : trente-trois strophes en vers libres pour dépeindre l’horreur de l’Holocauste et la honte d’être allemande.

Jacques Denis