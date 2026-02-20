La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz - Agenda

« Poétesses », un week-end de créations musicales inspirées par le pouvoir des mots

« Poétesses », un week-end de créations musicales inspirées par le pouvoir des mots - Critique sortie Jazz Paris Philharmonie de Paris
©Sophye Soliveau est l’une des poétesses du son conviées par la Philharmonie de Paris. © Elodie-Martial
Sophye Soliveau est l’une des poétesses du son conviées par la Philharmonie de Paris. © Elodie-Martial

Philharmonie de Paris

Publié le 20 février 2026 - N° 341

La vénérable institution propose « un week-end de créations musicales inspirées par le pouvoir des mots », ceux de poétesses plutôt méconnues, des voix plurielles qui n’appartiennent pas aux temples de la célébrité.

Pour bien commencer, le 7 mars, place au bal afin de réveiller les mots de la paysanne limousine Marcelle Delplastre dans la résonance du Chant de la Terre de Mahler. Pour les porter, la chanteuse Romie Estèves s’associe au troubadour André Minvielle et à des voix amateures, pas moins amoureuses de la langue. Le lendemain, l’écriture poétique de l’écrivaine israélienne Leah Goldberg résonnera dans la voix de Clarisse Dalles et le piano d’Edna Stern. Le 9, la harpiste et chanteuse Sophye Soliveau mettra en musique, comme avant elle d’autres, la verve engagée qui innerve l’œuvre de Maya Angelou, icone afro-américaine, tandis que le compositeur Benoît Menut proposera un nouveau regard sur la magicienne Circé, « une femme libre, amoureuse mais insoumise ». Et pour finir, le 10, la soprano islandaise Álfheiður Erla Guðmundsdóttir et le pianiste américain Kunal Lahiry dialogueront autour du poème Lady Lazarus de Sylvia Plath : trente-trois strophes en vers libres pour dépeindre l’horreur de l’Holocauste et la honte d’être allemande.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Poétesses
du samedi 7 mars 2026 au mardi 10 mars 2026
Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Tél. : 01 44 84 44 84

Tous les articles Jazz

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le spectacle vivant

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Jérôme Sabbagh, musique pour audiophiles
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le spectacle vivant

S'inscrire