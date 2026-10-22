Quatre salles, quatre formats : l’orchestre de chambre de Paris dans tous ses états.

Au Châtelet, dirigé par la jeune Izabelė Jankauskaitė, l’Orchestre de chambre de Paris est au cœur même de son répertoire : une symphonie de Haydn (la « Passion »), l’ultime concerto de Mozart (avec la pianiste Aimi Kobayashi, lauréate en 2021 du Concours Chopin), et La Nuit transfigurée de Schoenberg, charnière entre deux siècles, entre romantisme finissant et expression nouvelle. Un peu plus tard à la Philharmonie, Mozart encore et son Requiem (ainsi que la 40e Symphonie) confié au très chevronné Ton Koopman (82 ans), avec la Maîtrise Notre-Dame et des jeunes chanteurs de l’Académie de l’Opéra de Paris. Une autre voix, celle du ténor Freddie de Tommaso, résonnera au Théâtre des Champs-Élysées : beaucoup de Verdi et les chefs-d’œuvre du vérisme (Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Cilea), en dialogue avec les étudiants de l’Académie du Conservatoire de Paris. Enfin, à la Salle Cortot, place aux cordes seules pour des pièces de chambre d’Ysaÿe, Mendelssohn et Jessie Montgomery (née en 1981).

Jean-Guillaume Lebrun