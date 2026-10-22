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N°347
octobre 2026
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Classique / Opéra - Agenda

« Variations Goldberg » de Bach : Fazil Say fait dialoguer Mozart, Scarlatti et Gershwin à la Salle Gaveau

« Variations Goldberg » de Bach : Fazil Say fait dialoguer Mozart, Scarlatti et Gershwin à la Salle Gaveau - Critique sortie Classique / Opéra Paris Salle Gaveau
©Le pianiste Fazil Say. © Marco Borggreve
Le pianiste Fazil Say. © Marco Borggreve

Salle Gaveau / piano

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Sous les doigts du pianiste turc Fazil Say, les Variations Goldberg de Bach se prolongent par Mozart, Scarlatti, Gershwin ou même… Fazil Say.

Depuis plus de trente ans, Fazil Say cultive un rapport très personnel au répertoire. Non qu’il refuse de se confronter aux grandes œuvres : il est depuis longtemps un interprète assidu de Bach, et les Variations Goldberg qu’il programme ici sont l’une de ses œuvres-fétiches, qu’il porte vers une sorte de méditation très expressive. Mais il refuse toute sacralisation et n’hésite pas à tenter les rapprochements que lui évoque telle ou telle œuvre. On ne s’étonnera donc pas de voir ici réunis les rythmes de Gershwin, les virtuosités de Scarlatti, des standards de jazz ou ses propres compositions, sorte de journal intime (mais présenté devant des salles pleines d’un public fidèle et nombreux) de ce musicien prolifique.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

« Variations Goldberg » de Bach
du dimanche 29 novembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026
Salle Gaveau
45-47 rue de la Boétie, 75008 Paris

à 18h. Tél. : 01 49 53 05 07.

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