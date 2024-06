« Hip-hop, est-ce bien sérieux ? » de la Cie 6ème dimension

La Cie 6ème dimension reprend son spectacle à succès Hip-hop, est-ce bien sérieux ? Une conférence dansée qui déménage, pour tout savoir sur les danses urbaines.

Sur le hip-hop, Séverine Bidaud en connaît un rayon. Non contente d’avoir été primée dans plusieurs battles internationaux aux États-Unis, d’avoir dansé dans le fameux Barbe Neige de Laura Scozzi ou chez Montalvo-Hervieu, elle a également été chargée de développement des danses urbaines pour le département de l’Essonne. Accompagnée par quatre interprètes sur scène et par Marion Aubert pour l’écriture des textes, c’est l’histoire de cette discipline qu’elle raconte dans Hip-hop, est-ce bien sérieux ? Mais attention pas de cours magistral, la chorégraphe part de son expérience personnelle et le fait avec beaucoup de peps et d’humour dans ce spectacle qui fut créé en 2014 et n’en finit plus de tourner et de séduire.

Delphine Baffour