Le menteur le plus connu de tous les temps exige la vérité ! Ça suffit ! La Compagnie 22 adapte librement le roman de Carlo Collodi et interroge les angoisses de la jeunesse d’aujourd’hui.

Il est né subitement, a grandi à toute vitesse et se retrouve dans un monde désabusé au milieu d’adultes dysfonctionnels qui mentent bien davantage que lui-même ne s’y essaie ! À quel âge troque-t-on ses rêves ? Contre quelles illusions ? Pourquoi renonce-t-on à ses idéaux ? Quels modèles sommes-nous persuadés d’incarner ? Que voulons-nous transmettre ? La Compagnie 22 puise chez Collodi le thème du parcours initiatique d’un enfant et l’adapte aux enjeux contemporains. Tout au long de son parcours, ce moderne Pinocchio est amené à se construire et à se déconstruire, en franchissant les étapes de la vie : la cohabitation avec sa famille, l’école, la mise sur le marché de l’emploi, la découverte du monde professionnel. Et si devenir adulte n’était qu’une grande mascarade ? Et si on décidait de ne pas jouer ce jeu ?

Catherine Robert