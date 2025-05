L’ensemble Les Timbres reprend le programme de leur premier disque en 2014, soit l’intégrale des Pièces de clavecin en concerts de Rameau.

Lorsque en 1741, paraissent les Pièces de clavecin en concerts, Rameau, quasi sexagénaire, revient à la musique instrumentale, alors que sa carrière est déjà bien établie à l’opéra. Ce cycle de cinq suites mêlant danses et pièces de caractère, à l’instar des hommages à deux grands compositeurs et gambistes de son temps, Forqueray et Marais dans la cinquième, constitue, par son effectif associant violon, viole de gambe et clavecin, un point charnière dans l’histoire de la musique, comme précurseur du trio avec clavier tel que l’ont pratiqué Haydn, Mozart, Beethoven, et Schubert. Pour l’enregistrement que l’ensemble Les Timbres a sorti il y a une dizaine d’années, Myriam Rignol a fait des recherches de lutherie et joue une viole de gambe à huit cordes qui résout certaines difficultés d’exécution, en particulier dans le registre aigu.

Gilles Charlassier