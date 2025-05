Le 44ème Festival international de Colmar

Pour la troisième édition sous la direction d’Alain Altinoglu, le Festival international de Colmar propose 25 concerts, avec de grands solistes reconnus, mais aussi des artistes de la génération montante.

Les 11 concerts Prestige à 20h30 à l’Église Saint-Matthieu réunissent des grands solistes d’aujourd’hui, à l’exemple des trois soirées d’ouverture de l’Orchestre symphonique de la Radio de Francfort sous la direction d’Alain Altinoglu, avec le violoncelliste Gautier Capuçon dans le Concerto de Thierry Escaich, le pianiste Alexander Malofeev dans le Deuxième de Rachmaninov, et le trompettiste Sebastian Berner dans Haydn. Le 8 juillet, la violoniste Viktoria Mullova joue Brahms avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et son chef Aziz Shokhakimov, et le lendemain, le Mahler Chamber Orchestra accompagne Yuja Wang dans Kapustin et Tchaïkovski. Le piano est encore à l’honneur le 6 dans l’intégrale Ravel solo de Bertrand Chamayou, et le 10 avec Grigory Sokolov dans Byrd et Brahms. Le Théâtre municipal accueille la musique de chambre à 18 heures, et le Koïfus les jeunes artistes à 12h30.

Gilles Charlassier