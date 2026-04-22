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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
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Danse - Agenda

L’incroyable performeuse Claudia A. Marsicano dans « R. OSA »

L’incroyable performeuse Claudia A. Marsicano dans « R. OSA » - Critique sortie Danse Paris Le Carreau du Temple
©Crédit : Gianfranco Rota L’incroyable performeuse Claudia A. Marsicano dans R. OSA.
Crédit : Gianfranco Rota L’incroyable performeuse Claudia A. Marsicano dans R. OSA.

Le Carreau du Temple
Chorégraphie Silvia Gribaudi

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

À la fois leçon de danse et leçon d’humanité, le solo porté par la performeuse Claudia A. Marsicano décolle littéralement le spectateur de son fauteuil.

En un solo, la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi réussit à synthétiser ce qu’elle développe par ailleurs en groupe comme dans Graces ou Grand Jeté avec la MM Contemporary Dance Company : parler du corps, quel qu’il soit, dans ses aptitudes, ses formes, son âge, tordre le cou aux stéréotypes, utiliser l’humour, et engager une relation au spectateur hors du 4e mur. R. OSA nous embarque dans « 10 exercices pour une nouvelle virtuosité » où, pas à pas, une chorégraphie se construit, tandis que se déconstruit notre regard sur le corps dansant – ici à l’encontre de tous les attendus. La virtuosité de la performeuse nous déplace totalement, créant un espace ludique pour une expérience collective libératrice.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

R. OSA
du vendredi 22 mai 2026 au samedi 23 mai 2026
Le Carreau du Temple
2 rue Perrée, 75003 Paris

Le 22 mai à 21h et le 23 mai à 20h30, dans le cadre du Festival Jogging. Tél. : 01 83 81 93 30.

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