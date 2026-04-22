L’incroyable performeuse Claudia A. Marsicano dans « R. OSA »

À la fois leçon de danse et leçon d’humanité, le solo porté par la performeuse Claudia A. Marsicano décolle littéralement le spectateur de son fauteuil.

En un solo, la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi réussit à synthétiser ce qu’elle développe par ailleurs en groupe comme dans Graces ou Grand Jeté avec la MM Contemporary Dance Company : parler du corps, quel qu’il soit, dans ses aptitudes, ses formes, son âge, tordre le cou aux stéréotypes, utiliser l’humour, et engager une relation au spectateur hors du 4e mur. R. OSA nous embarque dans « 10 exercices pour une nouvelle virtuosité » où, pas à pas, une chorégraphie se construit, tandis que se déconstruit notre regard sur le corps dansant – ici à l’encontre de tous les attendus. La virtuosité de la performeuse nous déplace totalement, créant un espace ludique pour une expérience collective libératrice.

Nathalie Yokel