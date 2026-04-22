Le Ballet de l’Opéra national de Paris reprend la somptueuse version de La Dame aux camélias signée John Neumeier.

Inspirée de la liaison de l’écrivain avec la fameuse courtisane Marie Duplessis, La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils a tout de suite conquis les cœurs. Devenue mythique, cette histoire d’amours contrariées et tragiques entre un jeune bourgeois (Armand Duval) et une demi-mondaine atteinte de tuberculose (Marguerite Gautier) a été maintes fois adaptée, pour l’opéra évidemment par Verdi avec La Traviata, mais aussi pour le théâtre et le cinéma. Sarah Bernhardt, Greta Garbo, Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ont tenu ce rôle-titre. Quant au Ballet, c’est John Neumeier qui en créa en 1978 pour le Ballet de Stuttgart l’une des versions les plus remarquables.

Les destins parallèles de Marguerite et Manon

Joué des centaines de fois au Ballet de Hambourg (dont John Neumeier est le directeur depuis 1973), La Dame aux camélias est entrée au répertoire d’une dizaine de compagnies à travers le monde et à celui du Ballet de l’Opéra de Paris en 2006. Toutes les ballerines rêvent d’interpréter un jour le si beau rôle de Marguerite, pour la palette dramatique qu’il offre autant que pour son exigence technique (c’est dans celui-ci qu’Agnès Letestu décidait de faire ses adieux en 2016). S’emparant avec finesse de la musique de Chopin, le chorégraphe américain a eu l’ingéniosité d’introduire dans son récit un ballet sur Manon de l’abbé Prévost, entremêlant ainsi le destin des deux femmes attirées par l’éclat des diamants comme par le faste des bals. « À travers ce ballet, John Neumeier ne chorégraphie pas seulement le drame d’amour d’une jeune femme ; il brosse aussi le portrait d’une société́ prisonnière de ses jeux d’apparences et habile à sacrifier ses passions sur l’autel de la respectabilité́ sociale. »

Delphine Baffour