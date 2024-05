Cordes en ballade, fidèle à son esprit d’ouverture

Cette 25e édition du festival organisé en Ardèche par le Quatuor Debussy est fidèle à son esprit d’ouverture.

Le Quatuor Debussy n’aime rien tant que sortir des sentiers battus et mettre son indéfectible musicalité au service de projets inattendus. Cette année, c’est au côté de Solrey, réalisatrice et cheffe d’orchestre, qu’ils se proposent de revisiter l’histoire du cinéma, à travers ses héroïnes et les musiques qui les enveloppent, de Bernard Herrmann à Alexandre Desplat. Autre rencontre, avec Ariana Vafadari, chanteuse, compositrice, performeuse, de formation classique et d’ascendance iranienne : ensemble, ils interprètent Haendel, Vivaldi et les propres compositions de la chanteuse. Les artistes invités partagent ce goût de l’aventure musicale : le collectif basque Ezequiel revisitant Bach, l’ensemble Kimya (où le santûr iranien côtoie la viole d’amour, le violoncelle et les percussions), ainsi que quatre jeunes quatuors (Sauvage, OCD, Varen et Preuss) auxquels les Debussy transmettent leur art et leur curiosité.

Jean-Guillaume Lebrun