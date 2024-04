Festival Manifeste 2024

Du Centre Pompidou à la Cité de la musique, de l’Espace de projection à la Maison de la Radio, la manifestation annuelle de l’Ircam mixe l’informatique musicale aux arts de la scène.

L’informatique a transformé la création musicale. Un demi-siècle après le lancement du projet de l’Ircam par Pierre Boulez, c’est une évidence : un concert de l’Ensemble intercontemporain (7 juin), qui réunit deux créations de Mayu Hirano et Aureliano Cattaneo et une œuvre de référence de Luis Fernando Rizo-Salom (1971-2013), montre combien aujourd’hui écriture instrumentale et informatique se mêlent. Cela s’étend à l’orchestre (création d’Elzbieta Sikora et « classique » de Luigi Nono dirigés le 19 juin par Pascal Rophé) mais aussi à la « musique à l’image » (créations de Martin Matalon sur des films de Charlie Chaplin le 30 mai), à la danse, au montage cinématographique, à la chanson, à la fiction…

Jean-Guillaume Lebrun