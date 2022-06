Like me, une expérience immersive qui sonde « notre besoin d’exister aux yeux du monde »

Co-programmé par le Théâtre du Train Bleu et le Festival Villeneuve en Scène, ce spectacle déambulatoire en piscine (pour tous publics à partir de 12 ans) sonde « notre besoin d’exister aux yeux du monde ».

La navette part devant le Théâtre du train Bleu, à 17h, pour nous mener jusqu’à la piscine Camille-Muffat, à Villeneuve-lez-Avignon. C’est là que nous suivons, pieds nus, un casque sur les oreilles, le comédien Simon Dusart. Des vestiaires jusqu’au bord du bassin, en passant par le pédiluve, nous prenons part à une expérience immersive (la mise en scène est de Pauline Van Lancker, le texte de Léonore Confino) qui nous invite à nous « positionner comme voyeurs et provocateurs, comme instigateurs de la mise à nu d’une parole intime sur la place publique ». Nous entrons dans le quotidien d’un champion d’apnée. Il est question d’une noyade, d’une vidéo virale, d’un puzzle à reconstituer. Jusqu’où chacun d’entre nous est-il prêt à aller pour sauver sa réputation ? Like me nous amène à réfléchir « autour de l’image réelle ou fantasmée de soi à l’adolescence », à explorer « notre besoin de plaire à tout prix, au détriment parfois de notre vérité ».

Manuel Piolat Soleymat