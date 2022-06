Artemisia Gentileschi par le Groupe Vertigo, mise en scène Guillaume Doucet

Le Groupe Vertigo fait théâtre du procès pour viol qui opposa, en 1612, devant le tribunal papal, la jeune peintre Artemisia Gentileschi à celui que son père lui avait choisi pour précepteur privé : le peintre Agostino Tassi.

On retrouve, dans cette instruction qui dura neuf mois, tous les mécanismes qui visent à faire taire, nous le constatons encore de nos jours, les femmes ayant subi un viol : décrédibilisation morale de la victime, argument du délai injustifiable, remise en cause du phénomène de sidération… En portant à la scène les transcriptions du procès qu’Artemisia Gentileschi et son père, Orazio, intentèrent contre Agostino Tassi au XVIIème siècle (ces documents sont associés à une pièce anglaise du Breach Theatre et à des scènes issues d’improvisation), Le Groupe Vertigo fait résonner cet événement historique avec notre actualité et les suites du mouvement #metoo. Reconstitution, mythe, regard contemporain : Artemisia Gentileschi nous raconte l’histoire « d’une femme qui s’est défendue et a pris sa revanche à travers son art », avant de devenir l’une des grandes peintres de son temps.

Manuel Piolat Soleymat