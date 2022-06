Ulysse de Taourirt d’Abdelwaheb Sefsaf : la mise à l’honneur de l’héroïsme d’un père

Après Si Loin Si Proche, premier volet d’un diptyque autofictionnel initié en 2017, l’auteur, metteur en scène, comédien et musicien Abdelwaheb Sefsaf signe Ulysse de Taourirt : une mise à l’honneur, entre épique et intime, de l’héroïsme d’un père.

Dans Si Loin Si Proche, il nous racontait son enfance et les désirs de retour en Algérie de ses parents. Dans Ulysse de Taourirt, Abdelwaheb Sefsaf revient sur ses années d’adolescence et sur celles de son père. Ici, « le récit homérique à la gloire du père laisse la place aux questionnements les plus intimes pour dessiner, en relief, les méandres de la construction d’une identité hors-sol qui tente désespérément de s’enraciner », explique le directeur artistique de la Compagnie Nomade in France. Accompagné sur scène de trois musiciens-chanteurs (Nestor Kéa, Antony Gatta, Malik Richeux), Abdelwaheb Sefsaf entremêle ondulations du théâtre et vibrations de la musique pour « créer des couleurs, des espaces, du temps », pour « donner forme aux émotions », pour « soigner les blessures invisibles de l’exil ».

Manuel Piolat Soleymat