« L’homme rare » de Nadia Beugré

Nadia Beugré présente L’homme rare dans le cadre du focus que lui consacre le Festival d’Automne.

Interroger notre vision des corps racisés et des masculinités, c’est ce que Nadia Beugré nous propose avec intelligence et malice dans L’homme rare. Ils sont cinq, le plus souvent nus, de dos, qui ondulent du bassin, jouent de leurs hanches comme du regard que nous portons sur eux. Et quel est-il ce regard ? N’est-il pas empreint de voyeurisme, d’une volonté de domination, d’une certaine idée d’exotisme face à des silhouettes non blanches ? Et que disent ces mouvements de leur virilité puisque c’est aux femmes que sont habituellement assignées ces postures ? Autant de questions que la chorégraphe ivoirienne nous invite avec subtilité à nous poser.

Delphine Baffour