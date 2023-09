“Ghost Writer and the Broken Hand Break” de Miet Warlop

Miet Warlop s’entoure de deux autres performeurs pour explorer la giration.

Nombreux sont les chorégraphes – on pense notamment à Alessandro Sciarroni ou à Rachid Ouramdane – qui se sont ces dernières années intéressés à une giration sans fin des corps. C’est le cas également de Miet Warlop qui avec son hypnotique Ghost Writer and the Broken Hand Break met en scène trois performeurs, dont elle-même, tournant sur eux-mêmes tels des astres. Mais l’artiste belge ajoute à la difficulté et à la beauté de l’exercice la production de son. Les trois derviches non contents de vriller chantent la vie, la mort, la métamorphose et jouent de leurs instruments. Fascinant.

Delphine Baffour