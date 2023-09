À bientôt de Johana Malédon

Raflant le Grand Prix au concours Sobanova des jeunes chorégraphes, À bientôt a propulsé Johana Malédon sur le devant de la scène.

Née en Guyane, Johana Malédon a étudié la danse entre Paris, New York et Israël, au sein de prestigieuses institutions. Une voie tracée vers un parcours d’interprète, puisqu’on la voit ensuite danser auprès d’Abou Lagraa et Nawal Aït Benalla, Fouad Boussouf, Liam Warren, Sylvain Groud, Léo Lérus… À partir d’un travail solo réalisé suite à son voyage en Israël, elle se lance dans un quintette exclusivement féminin, où la question du déplacement devient centrale. A bientôt met en scène cinq personnalités, dans l’idée d’une traversée à la fois intime, mais aussi plus large sur le chemin de la vie, où le corps, multiple et un, déploie toutes ses facettes. Depuis la création de la pièce, Johana Malédon est devenue artiste associée au Centre Chorégraphique National du Havre en Normandie.

Nathalie Yokel