« Perf Act Days » à Tours

Le Centre Chorégraphique National de Tours dirigé par Thomas Lebrun lance sa saison 2023/2024 avec le Perf Act Days. Une sélection de formes courtes réparties sur quatre jours.

Avec 35 artistes invités, la saison promet d’être riche de créations, découvertes et temps forts au CCN de Tours. Perf Act Days acte la reprise chorégraphique avec une présentation de saison complétée par la pièce Écho les 5 et 6 octobre, dans laquelle Simon Feltz étudie la synchronisation des gestes et de la parole en quatuor. Perf Act Days se poursuit ensuite jusqu’au 8 octobre dans divers lieux de la ville. Il accueillera Soraya Thomas et sa performance Passerelle au sein de la galerie blanche du Centre de création contemporaine Olivier Debré, le solo Scappare, dans lequel Mathilde Bonicel se meut en cheffe d’orchestre, tandis que Georges Appaix reviendra sur sa carrière dans un texte intime, Post-scriptum. Avec (F)lux, Barbara Amar utilise la marche et la musique live pour danser la rencontre avec l’autre. Enfin, Soa Ratsifandrihana reprendra son haletant g r oo v e créé en 2021. Des propositions venues des quatre coins de l’Hexagone et même d’au-delà : la saison est lancée !

Louise Chevillard