Une communauté féminine puissante sous l’emprise d’un mouvement perpétuel : la nouvelle création de Fouad Boussouf joue sur la virtuosité et la surenchère au risque d’un contresens ravageur.

C’est au départ l’image d’un point lumineux qui concentre notre regard. Il brille seul dans l’obscurité tandis que, petit à petit, on devine l’arrivée de silhouettes, qui passent puis repassent en marches imperturbables. Imperceptiblement, la lueur s’élève et les corps apparaissent presque distinctement. On aperçoit mieux les dix femmes et leur dessein : se réunir en une ronde implacable autour de ce foyer, en marches et courses circulaires. Elles dansent avec leurs ombres, qu’un dispositif scénographique nous fait apparaître dans leur verticalité, comme fantomatiques. Ce serait Nuit sur le mont Chauve, s’il n’y avait pas déjà la rythmique électro de la musique de François Caffenne ; et leur présence mystique semble tenir autant d’une attirance envoûtée pour cette flamme divine qui les contrôle que d’un sabbat de sorcières à la tombée de la nuit. Elles tournent alors inlassablement, jouant sur les vitesses, ajoutant sauts, girations du corps, courses en arrière, jamais en cercle fermé. Dans ce rituel en crescendo, on ne se touche pas. C’est l’inter-espace et l’écoute qui guident leurs trajectoires, et c’est la pulsation musicale imperturbable qui conduit sans surprise les unissons. Sans aucun doute, Fouad Boussouf mène rondement son projet d’accumulation et de flux continu, jusqu’à ce qu’enfin, une rupture advienne.

Un manque d’échappées belles

La scénographie, qui en réalité enfermait les danseuses dans un cylindre de tulle et leur conférait une réalité parfois floutée, tombe brusquement. L’espace s’ouvre, l’air circule et le temps peut enfin se suspendre. Mais là où d’autres images pourraient advenir, la cérémonie reprend tous ses droits sur les corps. Les voilà de nouveau prises dans leur manège infernal, dansant de tous leurs cheveux, toujours plus rapides, toujours plus virtuoses, essayant de se distinguer dans de courts solos avant de rejoindre le cercle communautaire. De piétinements cadencés en tournoiements, le piège de Fêu se referme malheureusement sur elles et sur le spectateur. On en arrive à voir des femmes qui ne peuvent s’émanciper du cercle ni de la pulsation, qui choisissent de rester confinées dans un espace déterminé, sous l’emprise d’un imaginaire dont on ne s’échappe pas. Douées pourtant d’une grande puissance, qui se conclura en cris et gestuelle martiale, ces dix femmes finissent par se fondre dans un ordre – certes circulaire – sans possibilité de résistance ou de contre-feux.

Nathalie Yokel