L’histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur

Par le théâtre d’ombres et la marionnette, Charlotte Gosselin et Sélim Alik donnent vie à L’escargot qui découvrit l’importance de la lenteur de Luis Sepúlveda. Un récit initiatique dont l’animal éponyme et sa lenteur sont les héros.

L’auteur chilien Luis Sepúlveda est un amoureux des animaux autant que des hommes. Dans nombre de ses œuvres, les premiers existent autant pour eux-mêmes que pour ce qu’ils peuvent dire de leurs frères que sont les animaux humains. Ainsi dans L’histoire d’un escargot qui découvrir l’importance de la lenteur, l’un des lents habitants du Pays de la Dent-de-Lion pose-t-il bien des questions qui font écho aux nôtres. En cherchant à connaître les raisons de la lenteur, puis en quittant sa communauté fermée sur elle-même pour aller à la rencontre des autres espèces, il interroge la notion d’identité. Il dit la beauté et la richesse de la rencontre, tout en suggérant le contexte de la dictature chilienne, ses violences. Pour porter ce conte initiatique sur scène, les metteurs en scène Charlotte Gosselin et Sélim Alik de la compagnie L’Arc électrique font appel à leurs langages de prédilection, la marionnette et le théâtre d’ombre.

Anaïs Héluin