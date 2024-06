« Bullet Time » de Maya Masse raconte la résistance des corps

Désignant un procédé de ralenti cinématographique, Bullet Time de Maya Masse nous raconte la résistance des corps.

Maya Masse est une toute jeune chorégraphe, dont Bullet Time est la première création, co-signée avec Wrestler, Louis Schild, Caty Olive, ainsi que la première création du projet K.R.A.S.S.E. où se rencontrent le krump, les pratiques de body mind centering, de fasciathérapie et les mouvements de pensées et d’actions féministes décoloniaux révolutionnaires. Bullet Time emprunte son titre à « l’effet Matrix », dans lequel la caméra se déplace autour du sujet au ralenti, afin de raconter l’histoire d’une agression sexuelle à travers le Krump. La plasticité de cette danse située entre l’abstraction et la narration vise à sublimer énergies et émotions. Née comme mode d’expression face aux oppressions, le Krump, danse explosive, rapide, répond à la brutalité sociale, patriarcale, raciale. En le ralentissant, en l’étirant, peut-on réparer le vivant ? Peut-il garder sa puissance d’expression originale ? La lenteur est-elle une force de résistance ? Réponse avec Bullet Time.

Agnès Izrine