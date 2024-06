Conçu par Marcel Bozonnet, Grégoire Biseau et Jérôme Castel, Le Journal de guerre d’Olga et Sasha porte à la scène les pensées quotidiennes de deux sœurs ukrainiennes : l’une vivant à Kyiv, l’autre à Paris. Une lecture-spectacle musicale « qui raconte leur guerre, intime et politique ».

Deux bureaux qui se font face. Deux matelas posés à même le sol. Quatre lampes. Le dispositif scénique, dépouillé, place côte à côte les appartements respectifs d’Olga et Sasha. Les deux sœurs (incarnées par Macha Isakova, en alternance avec Lise Gervais, et par Juliette Léger) vivent à des milliers de kilomètres l’une de l’autre. Accompagnées par la chanteuse Olga Kurovska et le guitariste-chanteur Jérôme Castel, les paroles d’Olga et de Sasha alternent « les moments de vie, de doute, de peur, de violence (…), de poésie (…), et parfois de drôlerie absurde ». À la fin de la représentation, un échange est organisé entre le public et les deux sœurs. Elles nous donnent de leur nouvelles, nous rappellent « que cette guerre continue, (…) qu’il faut, chaque jour un peu plus, lutter contre un sentiment diffus et mortifère d’habitude et de résignation ».

Manuel Piolat Soleymat