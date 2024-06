Adaptée d’un roman du philosophe Charles Pépin, La Joie tente de cerner les ressorts de ce sentiment fugace et mystérieux.

Voici l’histoire de Solaro, un homme joyeux qui, à travers les épreuves de l’existence, ne cesse de jouir du moment présent. Ce n’est pas un insouciant, ni un imbécile heureux, mais le personnage très particulier imaginé par le philosophe et romancier Charles Pépin, comme une sorte de double lumineux de Meursault dans L’étranger de Camus. Olivier Ruidavet l’interprète dans une mise en scène de Tristan Robin et tente de cerner, ou au moins de saisir, de ressentir, comment se constitue la joie. À travers une multitude de personnages et de lieux, le spectacle nous emmène à la découverte d’un « homme qui ressent très vivement le monde qui l’entoure », et qui, dans cette hyper-présence au monde, tisse avec lui un rapport singulier et, souhaitons-le, communicatif.

Eric Demey