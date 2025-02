L’Essonne Danse jusqu’en mai !

Du 6 mars au 28 mai, le festival Essonne Danse met en lumière une grande diversité de projets chorégraphiques, portés par 16 lieux culturels engagés.

Le collectif Essonne Danse n’est pas simplement un groupement de programmateurs curieux de danse : c’est un projet chorégraphique rayonnant sur un territoire, à travers la diffusion d’œuvres et l’implantation d’artistes en création et en partage avec les habitants. Cette année encore, c’est la compagnie Fêtes Galantes, dirigée par Béatrice Massin, qui est en résidence territoriale, et qui présente pour l’occasion son magnifique Requiem – la mort joyeuse à l’Opéra de Massy. Impossible de décrire ici en détail l’ensemble du reste de la programmation tant les lieux sont multiples et les projets variés. Mais on peut s’appuyer sur l’exemple du Théâtre de Corbeil-Essonnes qui ne se contente pas d’ouvrir le festival, mais le poursuit tout du long avec des propositions qui traduisent le vaste champ qu’est la danse contemporaine aujourd’hui. Ça commence très fort avec une belle série du Petit B de Marion Muzac, pièce spécifiquement pensée pour les très jeunes enfants à partir de 18 mois, en partenariat avec la plasticienne Emilie Faïf. Celle-ci a réalisé une scénographie stimulant les sens et développant un écrin de douceur pour la danse, portée par deux interprètes.

Pour tous les âges

Souhail Marchiche et Mehdi Meghari nous embarquent ensuite dans Le Grand Bal de la Compagnie Dyptik, porté par neuf danseurs et danseuses prompts à revisiter par leur hip hop une histoire de la folie des corps, qui dansent jusqu’à l’épuisement. On n’est pas loin de cet épisode de transe collective qui bouscula toute la ville de Strasbourg au XVIe siècle, mais là, plutôt que d’une peste, on parle d’une énergie débordante, libératoire, sublimée par la virtuosité qui fait la signature de la compagnie. Dans un tout autre registre mais dans une énergie tout autant collective, on s’arrête sans plus attendre sur la création d’Aina Alegre, Fugaces, une grande pièce en forme d’élan percutant autour de la grande danseuse flamenco Carmen Amaya. Beaucoup plus intimistes, les jolis Zèbres de la compagnie Zapoï, entre danse et marionnettes, peuplent l’imaginaire des enfants pour cette dernière étape d’Essonne Danse à Corbeil-Essonnes.

Nathalie Yokel