La 7e Quinzaine de la Danse se déploie à Mulhouse

La septième édition de La Quinzaine de la Danse offre au public de l’agglomération mulhousienne un programme somptueux dans plusieurs lieux partenaires.

Ce sont parmi les plus belles pièces d’hier et d’aujourd’hui et les meilleurs chorégraphes qui s’affichent au programme de cette Quinzaine. On y retrouve effectivement des pièces majeures comme Naharin’s Virus avec The Batsheva Ensemble, ou la soirée William Forsythe, par le CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin qui réunit trois pièces créées dans les années 1990 : Quintett (1993), Trio (1996), Enemy in the Figure (1989). Figure aussi EXIT ABOVE d’Anne Teresa De Keersmaeker en compagnie de la chanteuse Meskerem Mees, une chorégraphie intense et tourbillonnante pour onze danseurs. Le public pourra aussi découvrir les deux corps tambours de François Chaignaud et Aymeric Hainaux, réunis dans Mirlitons, ou Borrowed Light du chorégraphe finlandais Tero Saarinen avec la Boston Camerata qui s’intéresse aux danses et chants des Shakers.

Total festival

Sont aussi conviées les chorégraphes en vogue Kaori Ito et ses robots (Robots, l’amour éternel), Leïla Ka avec Maldonne, ou encore Justine Berthillot et ses rollers dans Desorden. Des spectacles inclassables sont présentés : UNBLOCK PROJECT, imaginé par Étienne Rochefort avec Mondkopf, mêle danse, musique live et vidéo, et la création hybride Planètes de Jérôme Brabant superpose visible et invisible. Enfin, les plus jeunes ne sont pas oubliés avec Et si tu danses de Marion Lévy, partie sur les traces du Petit Poucet… Et La Quinzaine, ce sont aussi des bals, des ateliers pour tous, des expositions, des films, des conférences, et un Focus Rituels – TOHU BOHU dans le cadre du Carnaval de Mulhouse. À ne pas rater !

Agnès Izrine