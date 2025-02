La mode débarque à Chaillot ! Pendant les défilés de la Fashion Week, certes, mais pas seulement. Un temps fort pour explorer les porosités entre mode et danse.

La mode et la danse ont toujours été proches. Que l’on pense aux chorégraphes célèbres qui ont travaillé avec les plus grands stylistes de leur temps, que ce soit Roland Petit avec Dior et Yves Saint-Laurent, l’invention du Pleats Please d’Issey Miyake pour William Forsythe, ou, inversement, le défilé 2019 de la maison Dior chorégraphié par Sharon Eyal… Aujourd’hui, ça continue ! Ainsi on pourra apprécier pendant ce Chaillot Expérience #6-Mode, des extraits de pièces d’Angelin Preljocaj dansés par le Ballet junior, notamment Les Nuits et ses costumes signés Azzedine Alaïa, ou l’exceptionnel 100% Polyester, une installation sans danseurs, faite uniquement de tissu et d’air de Christian Rizzo. Le compositeur et pianiste Koki Nakano, qui collabore avec les plus grandes griffes, présentera un show avec la danseuse et chorégraphe américaine Tess Voelker, en costumes Issey Miyake. La maison Fifi Chachnil dédiée à la lingerie et au prêt-à-porter célébrera ses 40 ans par un défilé mêlant musique, danse et mode avec pour complices Blanca Li et Philippe Katherine. Chaillot X Villa Noailles font danser la mode… proposera des alliances chorégraphes / créateurs de mode tels Anna Chirescu et Grégoire Schaller, avec Lucille Thièvre, puis Nicolas Huchard, avec Marvin NToumo. Ce Chaillot Expérience fête les rapports entre les deux arts, donnant naissance à des œuvres éblouissantes de notre époque.

Agnès Izrine