Printemps Platel ! Deux créations du chorégraphe au programme.

Coup Fatal et Out of Context – for Pina. Deux pièces culte du répertoire d’Alain Platel, qu’il faut courir voir à la Biennale du Val-de-Marne, au CENTQUATRE dans le cadre du Festival Séquence Danse, et dans toute la France !

C’est d’une rencontre, en 2010, entre quatre artistes passionnés que naît Coup Fatal : le chorégraphe Alain Platel, le compositeur Fabrizio Cassol, le contre-ténor Serge Kakudji et le guitariste Rodriguez Vangama. Et pour un coup, c’est un coup de maître. Avec sa scénographie percutante composée d’un rideau fait de douilles de munitions, et de sièges iconiques en plastique bleu, les artistes déferlent sur le plateau avec une énergie à tout casser ! Des rumbas d’enfer succèdent à Haendel, Pergolese, ou Monteverdi orchestrés merveilleusement. Jeux de scène, danse qui jaillit spontanément de la musique ou s’élève en silence, ponctuations et apostrophes rythment ce spectacle qui respire la joie de vivre. Dix ans après leur dernier concert, ils décident de le remonter à l’invitation de la Comédie de Genève, avec de nouveaux artistes.

Tics et TOC

La même année 2010, Alain Platel crée Out of Context – for Pina, une œuvre phare avec des interprètes exceptionnels qui reviennent pour cette série de représentations. Orthopédagogue de formation, le chorégraphe couvre toute la gamme des troubles qui empêchent l’individu de contrôler ses mouvements, et en fait la matière même d’une danse nerveuse qui lorgne vers une certaine animalité. Décortiquant la part d’inconscient et d’altérité qu’il y a en chacun de nous, il s’attache à la singularité de ces expressions corporelles. Pour ce faire, Alain Platel fait appel à des danseurs virtuoses. Loin de toute convention, il crée un ballet aussi jouissif qu’extra-ordinaire, où se mêlent humour incisif et condition humaine.

Agnès Izrine